Cleo usou uma foto super sexy para falar sobre seu novo vídeo no Youtube, em que fala sobre sonhos, nudes e a carreira de cantora, nesta quarta-feira (18).



Em um jogo de perguntas em seu canal, ela contou o que acha sobre nudes. "Mandar nudes? Mais ou menos. Depende da pessoa, do momento. Não é assim, nem receber também. Não te conheço e vai me mandar. Depende. Mas acontece", afirmou.

Questionada se manda nundes com o rosto aparecendo, ela foi direta. "Mando com a cara. Toda tatuada, quem não vai saber que sou eu?! Mando com a cara, mando bonita, se vazar preciso estar gata", brincou.

Cleo confessa que manda nudes com rosto. (Foto: Reprodução/Instagram)



Cleo também falou sobre outras intimidades, como preferir transar de luz acesa. "Por que não fazer isso?", questionou.

Glamour