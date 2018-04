Chris Pratt chega ao Brasil e se diverte no trânsito de São Paulo

Chris Pratt desembarcou no Brasil na manhã desta terça-feira (3/4). O ator chega para divulgar o filme Vingadores - Guerra Infinita em um evento exclusivo para fãs e convidados em São Paulo.



Ele, que interpreta o Senhor das Estrelas (Guardiões da Galáxia) no novo filme da Marvel, já está vivendo o dia-a-dia do paulistano ao ficar preso no trânsito. O melhor é que ele aproveitou o momento para se divertir com a música que estava tocando no rádio. O hit que ele dançou dentro do carro? "Échame La Culpa", da Demi Lovato. "Eu escrevi essa música, muita gente não sabe disso", brincou o ator.

Foto: Reprodução



O super-herói também se distraiu com um sucesso do Maroon 5.



"Vingadores - Guerra Infinita" estreia dia 26 de abril no Brasil. Seja bem-vindo, Chris! <3



Glamour