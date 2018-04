Charlize Theron revela luta para perder 22 kgs ganhos em filme

A atriz Charlize Theron revelou estar em uma luta intensa para perder os 22 quilos ganhos por ela para interpretar uma dona de casa mãe de três filhos na comédia ‘Tully’. “Não tem sido nada divertido”, disse a atriz em entrevista ao site Entertainment Television sobre o seu processo de emagrecimento. “Já passou mais de um ano e meio das gravações e tem sido uma longa jornada, muito longa”, lamentou a celebridade de 42 anos.



De acordo com a atriz, as pessoas que não sabiam do filme ficaram assustadas com a sua nova forma física durante o período. “Ninguém sabia que era pro filme e várias pessoas achavam que eu estava usando algum tipo de prostético no meu corpo quando as primeiras imagens foram divulgadas”, contou a celebridade. Dirigido pelo cineasta Jason Reitman, ‘Tully’ está previsto para estrear no Brasil dia 24 de maio de 2018.



A atriz Charlize Theron engordou 22 quilos para protagonizar a comédia Tully (Foto: Getty Images/Reprodução)



Segundo Theron, as reações mais engraçadas em relação à sua nova forma física partiram de seus filhos August (2 anos) e Jackson (6 anos). “A Augusta tinha certeza que eu tinha um bebê na minha barriga. E o mais velho veio me perguntar o que tinha acontecido com o meu corpo”, contou a atriz.

Para conseguir ganhar o peso necessário para o papel, a estrela - que já venceu o Oscar por outro papel de transformação em 'Monster - Desejo Assassino' - tinha um regime de engorda pouco tradicional, que incluiu fast food (com direito a hambúguer e fritas) no café da manhã e copos de macarrão com queijo às duas da manhã. "Tinha de colocar o despertador para acordar e comer. Literalmente empurrava pela garganta. Foi difícil manter aquele peso."

