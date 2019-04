Hollywood tem maneiras de nos surpreender que ninguém imagina. A novidade agora é a nova profissão de Charlie Sheen. O ator de 'Two and a Half Men' mudou sua carreira desde o colapso que teve há oito anos e decidiu dar conselhos sobre a melhor forma de viver a vida. Segundo o tablóide Mirror, o astro está em Londres oferecendo conselhos de estilo de vida.



Charlie Sheen no seriado Two and a Half Men. Foto: Reprodução

Recentemente, ele fez uma palestra para membros do clube privativo Annabel: "Eu sou apenas um cara que quer fazer o melhor para mim e para os que estão ao meu redor. Eu quero deixar as situações melhores do que estavam quando as descobri", disse. Claro que, para ser life coach, ele Charlie Sheen precisa de um lema. "Aproveite cada momento - tudo pode desaparecer em um piscar de olhos".

Parece um caminho definitivamente melhor do que o que o ator estava trilhando há alguns anos, desde que se separou de Brooke Muller em 2010 e acabou se envolvendo com várias estrelas pornôs. O ator acabou sendo demitido de sua série de sucesso 'Two and a Half Men' em 2011. Para piorar, depois de uma série de rompantes públicos sobre ter "sangue de tigre", ele assumiu ser HIV positivo em 2015.

Sheen, que deve estrelar uma peça no Theatre Royal Drury Lane na metade deste ano, está comemorando um ano de sobriedade depois de trocar atrizes pornôs, bebidas e drogas por uma vida mais saudável. Segundo o site, Charlie foi questionado sobre o que procurar em uma babá perfeita para os filhos, ele disse: "Certifique-se de que ela seja 10 vezes menos gostosa que sua esposa".



O post do ator Charlie Sheen celebrando seu primeiro ano de sobriedade (Foto: Twitter)



Revista Monet