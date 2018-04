Cenas quentes que atrizes de Hollywood se arrependeram de fazer

Em Hollywood, ficar nu faz parte do ofício. Alguns atores parecem não hesitar quando se trata de fazer cenas de sexo e nudez, mas outros precisam ser convencidos por um roteirista, um diretor ou certa quantia de dinheiro. Cenas de nudez podem certamente ser assustadoras, e se o ator ou a atriz famoso o suficiente, pode até mesmo exigir um dublê de corpo para realizar as cenas quentes. Estrelas mais jovens e menos conhecidas, no entanto, raramente têm essa escolha e são frequentemente pressionadas a fazer o que for preciso para o sucesso da cena.

Dos vencedores do Oscar até superastros da comédia, artistas agora gostariam de não ter ficado tão ansiosos para ficarem nus por apenas alguns minutos de fama. Seja em um momento de brincadeira ou em uma cena fumegante, às vezes, toda aquela nudez acaba não sendo totalmente necessária. Confira os atores e as atrizes que se arrependeram das cenas quentes que filmaram.

Mary-Louise Parker, Weeds (Foto: Reprodução)

Apesar de Parker ter feito muitas cenas quentes ao longo das temporadas da série ‘Weeds’, ela admite ter se sentido pressionada a ficar completamente nua em uma banheira na quarta temporada. "Eu não achava que precisava ficar nua, e eu briguei com o diretor por causa disso, e agora sinto rancor", disse ela à revista More. "Eu sabia que ia vazar para a internet: 'Mary-Louise Parker mostra seus grandes mamilos'. Eu gostaria de não ter feito aquilo. Eu fui incitada a fazer".

Natalie Portman, Hotel Chevalier (Foto: Reprodução)

Embora Portman tenha mais tarde retirado alguns dos comentários que fez sobre sua cena completamente nua no curta-metragem de Wes Anderson, ‘Hotel Chevalier’, ela inicialmente disse que sentia muito "não ter escutado sua intuição" e "confiaria em seu instinto mais daqui para frente”. Mais tarde, ela disse à MTV News que ela "não tem realmente arrependimentos", mas "É que eu não gosto da apropriação indevida das coisas, como quando você cria algo como parte de uma história e então uma parte disso acaba em um site pornô. É para ser uma cena dramática e parte de uma história. Isso realmente me deixa com raiva".

Sharon Stone, Instinto Selvagem (Foto: Reprodução)

Lembra aquela cena do vestido branco? Acontece que Stone não tinha ideia do que realmente tinha acontecido ali até o filme ser lançado nos cinemas. "Quando fizemos aquilo, seria uma insinuação e o diretor disse: 'Estamos vendo o branco da sua calcinha, eu preciso que você tire a roupa'. E eu fiquei tipo 'eu não quero que você veja nada’. E ele falou ‘não, não vai dar para ver nada’'”, lembrou ela. "Quando assisti ao filme no cinema, com um monte de outras pessoas, eu fiquei em estado de choque. Quando o filme acabou, entrei na sala dele e dei um tapa nele (no diretor Paul Verhoeven) e eu disse: 'Você poderia ter mostrado isso para mim sozinha’".

Nicole Kidman, Big Little Lies (Foto: Reprodução)

Enquanto Kidman não se arrepende de sua performance vencedora do Emmy, ela admite que teve dificuldade em superar algumas das cenas de sexo mais intensas e abusivas da série, ao lado do ator Alexander Skarsgard. “Eu não conseguia me levantar. Eu não queria me levantar. E eu lembro do Jean-Marc [diretor] vir e colocar uma toalha em cima de mim entre as tomadas, porque eu apenas me senti completamente humilhada e devastada. E com raiva por dentro".

Kate Winslet, Titanic (Foto: Reprodução)

Kate Winslet certamente fez muitas cenas de nudez no cinema, mas ela admite que só tirou toda a roupa para a famosa cena em que diz "me desenho como uma das suas meninas francesas" em ‘Titanic’ por estar se sentindo insegura na época. "Eu gostaria de não ter mostrado tanta pele, mas eu era jovem e sabia que tinha coisas para provar”.

Jessica Brown Findlay, Albatross (Foto: Reprodução)

Agora famosa por seus papéis em’ Downton Abbey’ e ‘Harlots’, Jessica Brown Findlay tem alguns arrependimentos sobre uma cena de topless que ela fez para um filme chamado ‘Albatross’. "Para ser honesta, ‘Albatross’ foi ingenuidade minha e eu não sabia que eu poderia dizer não. Eu não tinha ideia do que iria acontecer e pensei que eu seria filmada de costas. Não é algo que eu faria de novo".

Jennifer Lawrence, Passageiros (Foto: Reprodução)

Enquanto Lawrence não se arrepende necessariamente da cena de sexo (a sua primeira na vida) que ela fez com o colega de elenco Chris Pratt, a atriz se arrepende de ter ficado embriagada antes para aliviar seus nervos sobre como fazer a cena com o Pratt sendo casado. "Eu fiquei realmente bêbada", disse ela ao Hollywood Reporter. "Mas isso me levou a mais ansiedade quando cheguei em casa porque eu pensava: 'O que eu fiz? Não sei'".

Dakota Johnson, Cinquenta Tons de Cinza (Foto: Reprodução)

Dakota Johnson certamente nunca se negou a mostrar tudo, mas filmar as famosas cenas de sadomasoquismo em ‘Cinquenta Tons de Cinza’ foi menos do que agradável para a atriz. Ela passou horas amarrada e fingindo ser atingida por um chicote e disse à Time que foi "emocionalmente cansativo". Não era "um ambiente sensual ou prazeroso", ela disse. "Estava muito quente - não de um jeito sensual e ardente. A cena era simplesmente cheia de suor e muito desconfortável".

Halle Berry, A Última Ceia (Foto: Reprodução)

Berry não se arrepende da nudez no filme premiado com o Oscar, ‘A Última Ceia’, mas ela não acha que havia realmente uma necessidade de ter sido daquela forma. “Eu não acho que a nudez seja necessária ali. Eu acho que você pode fazer qualquer filme e nunca mostrar nada e está tudo bem. Eu acho que é uma escolha que você faz, e foi uma escolha ousada da minha parte".

Emilia Clarke, Game of Thrones (Foto: Reprodução)

A Mãe dos Dragões certamente se entusiasmou com a ideia de nudez na série, mas ela esperou pelo que sentiu ser o momento certo antes de tirar toda a roupa - e instantaneamente se arrependeu de ter dito aos pais para assistir à cena. "Meus pais disseram: 'Estamos assistindo à série, mas querida, você não está fazendo nada muito diferente nesta temporada!' Eu disse: 'Bem, observe este aqui. Assista esta noite', e eles estavam tentando tirar spoilers de mim e assim por diante, então eu sentei e disse: 'Vamos assistir!' e me arrependi na hora... Meu pai disse ‘de novo??’”.

