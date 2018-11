CCXP: Sandra Bullock e elenco de 'Stranger Things' virão ao Brasil

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (21) os atores que virão ao Brasil participar da Comic Con 2018, que acontece de 5 a 9 de dezembro. Ao todo serão 13 nomes do serviço de streaming, incluindo parte do elenco da série Stranger Things e atores de renome como Sandra Bullock e Andy Serkis.

Do seriado adolescente de terror estarão Noah Schnapp, o Will, Sadie Sink, a Max, e Caleb McLaughlin, o Lucas. Millie Bobby Brown, a Eleven e Gaten Matarazzo, o Dustin, não confirmaram presença. Para divulgar o longa "Caixa de Pássaros", que estreia dia 21 de dezembro, a Netflix traz Sandra Bullock e Trevante Rhodes, que esteve no premiado "Moonligh: Sob a luz do luar".



Atores de Stranger Things que estarão na CCXP18. Foto: Reprodução

Também estão na lista de convidados os atores Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman e David Castañeda, que estarão na série "The Umbrella Academy", inspirada na história em quadrinhos escrita por Gabrial Ba, Gerar Way, que também estarão no evento. A série tem previsão de estreia para fevereiro de 2019.

Além dos artistas da Netflix, Zachary Levi, de 'Shazam!', e Michael B. Jordan já estavam confirmados para o evento como atrações da Warner Bros. Eles estarão no painel da produtora, que acontece tradicionalmente no último dia da feira.

O estúdio ainda levará à feira materiais e atrações dos filmes "Aquaman", "Godzilla 2: O Rei dos Monstros", "Pokémon: Detetive Pikachu", "It: Capítulo 2", "A Maldição da Chorona" e o terceiro título da franquia "Annabelle".

Folhapress