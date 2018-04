Cauã Reymond finaliza mudança para mansão com namorada

Cauã Reymond concluiu a mudança para sua mansão no Joá, zona oeste Rio de Janeiro. A namorada do ator, Mariana Goldfarb estava junto ajudando com os objetos pessoais.

Segundo colunista Leo Dias, a modelo levou diversas caixas com o amado.

Foto: Reprodução/ Instagram

Para quem não lembra, o galã comprou no local em janeiro um terreno no valor de R$ 1,5 milhão com a intenção de construir o novo lar.

De acordo com o jornal "Extra", a propriedade fica em uma rua sem saída e com vista para o mar.

Cauã e Mariana, para quem não sabe, se reconciliaram recentemente, após um período separados. Após o fim da relação, o bonitão havia voltado a morar com os pais, na zona sul da capital carioca.

Famosidades