Casamento de Karina Bacchi terá Ticiane e Suzana Alves como madrinhas

A apresentadora Karina Bacchi, 41, subirá ao altar no mês de novembro para oficializar a união com o ex-jogador de futebol Amaury Nunes, 35, e como seria esperado afirma já estar "a mil por hora com os preparativos". "São muitos detalhes que nem pensei que existiam", confessou ela à reportagem.

Juntos há cerca de um ano, o casal fará a cerimônia civil e religiosa ao mesmo tempo, em uma festa pequena, apenas para família e amigos mais próximos. Segundo Bacchi, não deve ter mais do que cem convidados. Já entre as madrinhas, ela já confirmou a presença de Ticiane Pinheiro e Suzana Alves.

Foto: Reprodução/Instagram



"Mesmo sendo para poucas pessoas, esse é um momento muito especial. Quero que seja lindo e cheio de alma", afirmou ela, que afirma estar tendo ajuda da Ed Mendes Organização de Eventos. "Mas gosto de acompanhar cada detalhe, expor minhas ideias e meus sonhos", destaca a apresentadora.

Já na escolha do vestido, Bacchi diz que vai resgatar suas origens escolhendo seu conterrâneo Vítor Marzo para fazer o modelito. "Estilista talentosíssimo que faz roupas especiais pra mim desde minha infância... Fez todas as roupas da final do Dança dos Famosos (Globo) quando participei", conta ela, que nasceu em São Manuel, no interior paulista.

O filho da apresentadora, Enrico, 1, terá lugar especial na cerimônia, como o pajem responsável pelas alianças. "Ainda estamos vendo como será isso, com certeza um momento cheio de emoção", avalia a noiva.

Antes de engravidar por meio de uma fertilização in vitro, Bacchi dedicava sua carreira ao "mundo fitness". Ela também atuou em novelas da Globo, como "Da Cor do Pecado", em 2004, e venceu o reality A Fazenda, da Record, cinco anos depois.

