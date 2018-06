Casais de famosos faturam juntos com campanhas no dia dos namorados

Já no clima do Dia dos Namorados, que será na próxima terça, dia 12, o EXTRA lista alguns casais de famosos da vida real que aproveitaram a data para faturar (e muito!) juntos com campanhas publicitárias.

Casal #BruMar

É o caso do casal #BruMar, Bruma Marquezine e Neymar, que embolsaram nada menos que R$ 1,8 milhões para fazerem a temperatura subir com uma campanha quentíssima de roupas íntimas para uma famosa marca.



Sabrina Sato e Duda Nagle

À espera da primeira filha, Sabrina Sato e Duda Nagle toparam trabalhar juntos para uma campanha do Dia dos Namorados de uma marca calçados. Afinal, a família agora vai crescer...

Carla Salle e Gabriel Leone

Juntos há pouco mais de dois anos e no ar em "Onde nascem os fortes", Carla Salle e Gabriel Leone já fizeram diversas ensaios sensuais juntos. E por que não um valendo dinheiro? Eles são as estrelas de uma marca de roupa nesse Dia dos Namorados.

Klebber Toledo e Camila Queiroz

Noivos também podem. Prestes a subirem ao altar, Klebber Toledo e Camila Queiroz estrelam a campanha de uma outra famosa marca de roupas. Os pombinhos já fizeram outras campanhas juntos.

Chay e Laura Neiva

Também com o casamento marcado (para dezembro) Chay Suede e Laura Neiva também faturam um dim dim para divulgar a nova coleção da mesma marca como uma boa sugestão de presente para o Dia dos namorados. Que amor!

Debora Secoo e Hugo Moura

Deborah Secco e Hugo Moura estão dividindo a mesma novela ("Segundo sol") e também a mesma campanha publicitária. Os papais de Maria Flor foram contratados como garota e garoto-propaganda de uma rede de óticas e fizeram um comercial para o Dia dos Namorados

Yasmin Brunet e Evando Soldati

Já Yasmin Brunet e o marido, o modelo Evandro Soldati representam uma marca de roupas esportivas nessa data que é puro amor.

Ex-BBB Lucas e a noiva

O ex-BBB Lucas teve tempo de reconquistar o amor da noiva, Ana Lúcia, e ainda fazer uma campanha com ela para divulgar uma marca de roupas e acessórios masculinos da qual ele já era garoto-propaganda. O vídeo do casal, alias, está quentíssimo! Assista abaixo.

