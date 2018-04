Casagrande sofre princípio de infarto em final do Paulistão

Walter Casagrande Júnior sofreu um princípio de infarto durante a transmissão da final entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista, neste domingo (8).

O anúncio foi feito por Caio Ribeiro, colega do comentarista da TV Globo, à rádio Jovem Pan.

Foto: Reprodução/Instagram

Na TV, Cleber Machado havia justificado a ausência do colega de trabalho em decorrência de um mal-estar. "Você percebeu agora, quase 24 minutos, que o Casagrande depois do segundo tempo não voltou para a nossa transmissão. Teve uma indisposição aqui, ficou meio indisposto o Casa. O pessoal aqui do serviço médico do Palmeiras deu uma olhada, fez o atendimento, ele está legal, mas está sendo poupado do segundo tempo", disse o narrador.

E completou: "Recuperação boa para o Casagrande, uma indisposiçãozinha do nosso Casagrande. É a ausência no segundo tempo”.

