Carol Portaluppi bate bola e seguidores elogiam

Carol Portaluppi aproveitou o sol desta quarta-feira (20) para curtir a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Com a parte de cima do biquíni e shorts, a filha de Renato Gaúcho apareceu brincando com uma bola e compartilhou o momento no Instagram.

(Foto: Reprodução/Instagram)



“Muita coisa que eu amo numa foto só”, escreveu a loira, utilizando a hashtag “gratidão” na legenda.

Nos comentários, foram muitos elogios. “Futura jogadora do Grêmio, show de bola!”, brincou um internauta. “Muito bem feita essa foto, parabéns linda”, disse outro.

RedeTV!