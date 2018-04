Carol Duarte e Bruna Linzmeyer se encontram

O Prêmio Geração Glamour aconteceu nesta quarta-feira (4) em São Paulo e reuniu muitas atrizes maravilhosas. Entre elas, Carol Duarte e Bruna Linzmeyer, que aproveitaram para fazer uma foto bem divertida juntas.

"Sapas chiques e sorridentes", escreveu Bruna ao publicar o clique no Insta Stories e usando um termo LGBT para a palavra lésbica. Em junho de 2017, a atriz assumiu o namoro com Priscila Visman. Já Carol, que interpretou Ivan em A Força do Querer, namora Aline Klein, com quem viajou para a Itália após o fim da novela.

"Sapas chiques e sorridentes", escreveu Bruna ao publicar o clique no Insta Stories. (Foto: Reprodução/Instagram)



Quem