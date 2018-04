Carol Castro celebra 8 meses da filha na Itália

Carol Castro e Nina estão se aventurando por Veneza, na Itália. A atriz, que está de volta ao trabalho, compartilhou um clique com a filha nesta quinta-feira (12). Na imagem, elas estão na praça de São Marcos, ponto turístico da cidade. Nina, que está no colo da mãe, usa um óculos em formato de coração.

Carol Castro e Nina (Foto: Reprodução / Instagram)



"8 meses de Ninoca em Veneza! Vim terminar as filmagens do longa 'Veneza' e claro, que trouxe minha parceirinha, guerreira de luz e amor, comigo. Felicidade define! Te amo, filha! Estamos juntas sempre e em qualquer lugar desse mundão. Obrigada papai do céu", escreveu ela, que está gravando o filme com Miguel Falabella.

O elenco de Veneza ainda conta com Danielle Winits e a atriz espanhola Carmen Maura, musa do cineasta Pedro Almodóvar. As gravações do filme foram iniciadas em março, no Uruguai. Na ocasião, Carol ficou longe de Nina e desabafou sobre a distância.



Quem