Carlos Alberto de Nóbrega celebra união em cerimônia íntima

Carlos Alberto de Nóbrega comemorou sua união com a médica Renata Domingues de forma bem intimista. Após o casamento no civil que aconteceu na última quinta-feira (24), o apresentador foi ao restaurante Trio Dezenove, em São Paulo.

Segundo “Uol”, apesar da presença de alguns famosos como Sonia Abrão, César Filho e Rodrigo Faro, o evento aconteceu longe dos holofotes.

Foto: Reprodução/Instagram

A veterana fez questão de mostrar nas redes sociais alguns detalhes do que rolou por lá. Além de um bolo com três camadas, a festa estava repleta de vasos com flores cor de rosa.

Vale destacar que a noiva chegou dentro de um carro antigo, com um longo vestido de noiva.

Famosidades