Carlinhos Maia diz que amor o uniu a Lucas, e o humor aos seus seguidores

Após curtir um dos casamentos mais balado do ano, e acompanhado por quase 3 milhões de seguidores, Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães, contam à reportagem que o sentimento é só de gratidão.

"Toda nossa união veio do amor e do humor. O amor uniu a mim e Lucas e o humor nos une diariamente a nossos seguidores. Impossível não ser grato por tudo o que eles fazem por nós", afirmou Carlinhos Maia.

"Se estamos aqui hoje, foi exclusivamente por causa desses seguidores, então quisemos dividir com eles todo amor e humor desse dia. Gratidão!", completou.

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia casaram-se às margens do Rio São Francisco (Foto: Divulgação)

Após a festa de casamento, que ocorreu em Sergipe, o casal voltou para Penedo, em Alagoas. No fim de semana, Carlinhos e Lucas partem para a lua de mel na Europa.

O casamento deles que ocorreu na noite desta terça (21) foi transmitido para cerca de 3 milhões de pessoas pela internet. Carlinhos e Lucas dançaram a noite inteira ao som de Wesley Safadão, DJ Alok e a banda de forró Calcinha Preta, músicos que animaram a festa.

A festa luxuosa ocorreu às margens do rio São Francisco, no restaurante Karrancas, localizado na Praia Beira Rio, em Canindé de São Francisco (SE).

Celebrada pelo poeta regional Júlio César Martins Soares, a cerimônia contou a história do casal. Ao som de uma música da banda Melim, os padrinhos e noivos entraram com os pais no local.

Anitta, Simone (da dupla com Simaria), Tirullipa, Gkay, Flávia Pavanelli, Kevinho estavam na cerimônia. Foram os cachorros do casal que entregaram a aliança.

E quem não foi mandou recado. Whindersson Nunes e Luísa Sonza não puderem comparecer à festa, mas desejaram que o casal se divertisse muito. "Casamento é a união do sentimento mais puro e lindo do ser humano, o amor! Nesse dia, desejo todo o amor do mundo para vocês, muita alegria, paz e saúde nessa nova etapa, que é a etapa mais linda de um casal", escreveu Sonza no Instagram.

Com uma decoração totalmente baseada nas cores verde, amarelo e tons amadeirados, a cerimônia contou com um corredor com mais de seis mil girassóis para receber os noivos.

Durante a troca de votos, Guimarães começou dizendo que a energia dos dois é diferentes, mas se completam. Então, foram feitas juras de amor na frente dos mais de 20 casais de padrinhos.

Maia disse, também, que a bandeira dos dois é a do amor, independentemente de qualquer coisa. "Sempre disse que a nossa bandeira seria minha e sua, a bandeira do amor".

Para os fãs que acompanham o trabalho do humorista, a tarde desta terça foi um dia especial. Aos que não foram convidados para a cerimônia, o casamento foi transmitido ao vivo pelo Instagram de Carlinhos Maia e contou com mais de 2.700.000 milhões de telespectadores. "A maior live do mundo", escreveu.

Agora, os pombinhos vão passar a lua de mel na Europa. Segundo Lucas, em conversa com o padrinho Tirullipa, os destinos são a Grécia e a Itália.

Cerimônia luxuosa

A cerimonialista Ana Souza, conhecida por Aninha, revelou à Folha que o único pedido especial de Carlinhos para o casamento foi que houvesse um girassol no grande dia. "A flor, para ele, representa a luz", diz Aninha, que também adianta que o casal teria um celebrante "poético", natural de Fortaleza.

O evento foi sendo planejado com a cerimonialista desde o início de fevereiro, e o espaço começou a ser montado no final da tarde de domingo (19). Desde então, Aninha dizia que os preparativos ocorriam "dia e noite, virando sem parar".

Tanto Carlinhos quanto Guimarães vestiam ternos feitos pelo estilista alagoano Audifax Seabra. As alianças são da Alisson Joias, com os nomes dos dois gravados, e foi presente do padrinho Tirullipa.

O bolo do casamento seria de limão siciliano, provavelmente acompanhado por doce de leite, e o menu ainda contaria com petiscos que vão de coxinha a lagosta.

Folhapress