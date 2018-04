Carla Perez revela segredos da boa forma aos 40 anos

Nos bastidores do Altas Horas, Carla Perez, ex-dançarina do grupo É o Tchan, falou um pouco sobre a boa forma aos 40 anos! Ela revelou o que faz para se manter saudável, por fora e por dentro, e afirma não temer o avanço da idade.

Para ela, considerando a realidade do país, não tem como reclamar do passar do tempo:

"Que chegue essa idade, porque no país que a gente tá vivendo é difícil chegar aos 40, 50, 60, 70, 80... tem gente que não chega nem aos 20, né?"

A cantora listou os cuidados que tem com a saúde (Foto: Reprodução/Instagram)

"Primeiro, temos que estar felizes, vem tudo de dentro para fora, mas lógico que tudo que vem de fora também é bem-vindo. Então são cosméticos, drenagem, aparelhos de academia, de estética, um pouquinho de cada coisa, além de uma boa alimentação", fala Carla.

"Que venham todas essas idades aí. Eu quero chegar a 130! Bem enrugadinha, bem maracujá e, lógico, com meu velhinho do lado (risos)", diz ela, que é casada com o cantor Xanddy.

Carla Perez, ex-dançarina do grupo É o Tchan, participou do programa Altas Horas. (Foto: Reprodução/Instagram)



Gshow