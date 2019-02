Cantor sertanejo surpreende por magreza em foto ao lado da esposa

Em um clique postado recentemente em sua conta, nas redes sociais, o cantor sertanejo Luciano Camargo posou com a mulher Flávia na manhã desta quarta-feira (6), mas o que realmente chamou a atenção dos fãs foi a magreza do cantor. "Você emagreceu bem...", disse uma. "Tá magrinho hein? Lindo", opinou outra. "Lindos, família abençoada que amo", festejou uma última.

Em entrevista , Luciano garantiu que a magreza nada mais é que uma mera ilusão. "Engordei um quilo, foi o ângulo da foto", brincou o sertanejo. "Mas sigo com a dieta Pronokan e exercícios aeróbicos", explicou. "Me peso todos os dias, de manhã e à noite", revelou.



Foto: Reprodução/Instagram

Desde que iniciou a dieta em 2014, Luciano já perdeu 35 quilos no total. "Eu cheguei a pesar 96 kg, se contasse desde lá, foram 35kg perdidos... Alterno entre 57kg e 60kg ao longo do ano, se eu fosse pesar agora, estaria com 61kg", sugeriu.

A base da dieta Pronokal é o aumento no consumo de proteínas, porém, diferente da Dukan, por exemplo, se dá preferência por proteínas com baixo teor de gordura, o que resulta numa dieta de baixíssima caloria.

Quem