Cantor Paul McCartney é condecorado no Palácio de Buckingham

Paul McCartney e sua mulher, Nancy Shevell, estiveram no palácio de Buckingham, em Londres, nesta sexta-feira (4). A visita teve um motivo especial: o músico recebeu o título de Companheiro de Honra e teve reconhecida a sua contribuição à música do Reino Unido e do mundo.



Nancy Shevell e Paul McCartney (Foto: Getty Images)



A família real britânica publicou uma mensagem em homenagem ao ex-Beatle. "Parabéns Sir Paul McCartney, que foi condecorado como um Companheiro de Honra no Palácio de Buckingham hoje por sua duradoura contribuição à música no Reino Unido e no mundo".

