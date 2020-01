Cantor e compositor Tunai morre no Rio de Janeiro

Morreu na manhã deste domingo (26), no Rio, o cantor e compositor Tunai.

José Antônio de Freitas Mucci tinha 69 anos. Irmão de João Bosco, é autor de ‘Frisson’, entre outros sucessos.

A morte foi confirmada pela família à TV Globo. Tunai foi encontrado morto no sofá da casa dele pela mulher. A morte foi constatada às 6h, por parada cardíaca.

Tunai ficou famoso pelo tornou-se famoso com o hit Frisson, tema da novela "Suave Veneno", da TV Globo. — Foto: Divulgação/Spirito Jazz



O corpo será velado a partir das 12h30 desta segunda-feira (27) no Memorial do Carmo, no Caju, e cremado às 15h30.