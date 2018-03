Cameron Diaz se aposentou para passar mais tempo com marido, diz amiga

A atriz Cameron Diaz decidiu se aposentar para poder passar mais tempo com o marido, o músico Benji Madden. A informação foi revelada pela atriz Selma Blair em entrevista ao jornal britânico Metro. A decisão de Diaz foi exposta por Blair durante uma pergunta sobre uma possível continuação da comédia romântica ‘Tudo Para Ficar Com Ele’ (2002): “Eu almocei coma Cameron outro dia e conversamos sobre o filme. Eu gostaria de fazer uma continuação, mas a Cameron aposentou como atriz. Ela disse ‘deu pra mim’”.

Cameron Diaz e Benji Madden (Foto: Instagram)



Em seguida, Blair falou sobre o que teria motivado a decisão de sua amiga: “Ela não precisa mais fazer nenhum filme. Ela tem uma vida ótima, eu não faço ideia do que poderia fazê-la voltar. Ela está feliz”. Depois a atriz falou como o foco de Diaz tem sido quase integral em curtir a vida ao lado do marido. O último trabalho da atriz a chegar aos cinemas foi o filme infantil ‘Annie’ (2014), estrelado por ela e Jamie Foxx.

Em meio à repercussão da declaração de Blair, o jornal britânico The Daily Star conversou com uma fonte próxima a Diaz que revelou que a atriz recebe convites constantes para trabalhar em outros filmes, mas que recusou todas as ofertas até o momento. “Ela está feliz, apaixonada e quer aproveitar ao máximo sua liberdade e seu tempo livre”, disse o contato da publicação.





