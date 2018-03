Bucheca passa mal e é levado para o posto de atendimento do aeroporto

Antes de decolar no voo do Rio de Janeiro para Curitiba deste sábado (17), Buchecha passou mal e vou levado para o posto de atendimento do aeroporto Santos Dumont. O cantor compartilhou um clique após os cuidados médicos para informar os fãs que passa bem. "Graças à Deus não é nada grave", disse ele.

Uma pressão baixa foi o motivo do mal-estar, segundo Buchecha. A aeronave estava com problema no ar-condicionado e muitos passageiros começaram a se sentir mal. "A pressão baixou, mas está tudo bem comigo! Também quero agradecer a toda equipe @azulinhasaereas pelo zelo com meu estado de saúde e por toda atenção. Obrigado", explicou ele.



Buchecha no show do festival de música Sertanejoinrio com Baile da Favorita. Foto: Reginaldo Teixeira/CS Eventos divulgacao

Procurada, a assessoria de imprensa informou que o cantor embarca na tarde deste sábado para Curitiba, onde se apresenta. "Depois de medicado e de ser bem cuidado pelo pessoal da Via infraero/Medmais, estou seguindo para Curitiba pra fazer aquele show pra galera."

Na noite da sexta-feira (16), Buchecha se apresentou ao lado de Anitta, da dupla Maiara e Maraísa e outras estrelas no festival de música Sertanejoinrio com Baile da Favorita, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

O carioca ficou famoso na década de 90 ao fazer hits como Conquista e Só Love em parceria com Claudinho, que morreu em 2002 em um acidente de carro.

Saúde

Em agosto do ano passado, Buchecha preocupou os fãs ao ser levado para o Hospital Rio Mar, no Recreio, Zona Oeste do Rio, após sentir um mal-estar. Segundo o empresário do cantor, Alexandre Baptestini, ele se sentiu mal de madrugada e sua mulher decidiu procurar ajuda médica.

"Oi, pessoal! Só estou passando aqui para avisar vocês que está tudo bem, que foi só um susto. Eu já fiz alguns procedimentos de rotina para averiguar a minha saúde e os médicos já disseram que está tudo certo. Acredito que até amanhã a gente vai ter a respostas desses exames e provavelmente eu já vou ter alta. E vou estar aí de volta com todos vocês. Um beijo para todos vocês! Fiquem com Deus! Tchau!", disse Buchecha, em vídeo publicado no seu Instagram.

Cirurgia

No ano passado, o funkeiro Buchecha surpreendeu seus seguidores no Instagram e contou que se submeteu a uma bichectomia, uma micro-cirurgia comum entre os famosos para reduzir as bochechas. "Olha aí as responsáveis por cuidarem de mim e realizarem a micro-cirurgia na parte interna das minhas bochechas (bichectomia) e tratar do "bruxismo" ,doutoras Fernanda e Keidi !!! Vai passar no fofocando do SBT @fernandafiuza.oficial #Keidi Obrigado meninas", disse ao postar uma selfie com o novo visual.

Os seguidores se dividiram ao ficar sabendo da notícia: "Aaahh! Não pode tirar as buchechinhas não amigo! É sua marca rsrs", disse um seguidor em tom de brincadeira.

