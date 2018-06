Bruna vai à Rússia ver Neymar na Copa

Bruna Marquezine conseguiu folgas das gravações de "Deus Salve o Rei" e embarca em breve para Rússia. A atriz quer acompanhar de perto o segundo jogo do Brasil contra a Costa Rica, na sexta-feira (22) e dar uma forcinha para o namorado Neymar.

A Globo confirma que a produção conseguiu fazer um desenho de roteiro que permitiu um respiro para todos os protagonistas que estão gravando muito.

Belle Silva, mulher do jogador Thiago Silva, comentou em uma publicação que Bruna fez para o namorado, pouco antes do primeiro jogo no Instagram: "Cadê Você aqui? Vem que vem!".

Marquezine confirmou sua ida: "Queria tanto estar aí! Tanto! Mas eu vou!", respondeu.

Bruna ficará poucos dias no país. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal "O Globo", ela embarca na quarta-feira (20) e na semana que vem já deve estar de volta ao Brasil.

Recentemente, a atriz teve que se desculpar com a equipe da novela por conta dos atrasos frequentes para chegar aos Estúdios Globo, na zona oeste do Rio.

AMOR E PUBLICIDADE

O romance entre o craque e a global têm gerado também bons contrato publicitários. A campanha de Dia dos Namorados que fizeram para a C&A rendeu R$ 1,8 milhão para o casal. O investimento não foi em vão.

Segundo a Socialbakers, que monitora a performance corporativa em redes sociais, a campanha gerou aumento de mais de 129 mil seguidores na página da marca no Instagram - cerca de 237% a mais se comparado com o mesmo período do mês anterior, além de registrar quase 2 milhões de interações.

"A Bruna é linda, jovem e talentosa e virou uma referência feminina, mas não há dúvidas que isso se deve muito ao namoro com o Neymar. Antes de 2013, ela era só uma atriz. O que ela cobrar hoje, as marcas pagam porque sabem que vão ter retorno", explica João Vivas, empresário que já foi responsável por várias negociações entre marcas e famosos.

NOVO EMPRESÁRIO

A Catarina de "Deus Salve o Rei" deu provas que está tomando as rédeas de sua vida. Após quinze anos de parceira, ela rompeu com o empresário Zeca Vitorino e autorizou que o escritório de sua assessoria de imprensa, a Mattoni Comunicação, cuidasse também dos seus contratos.

"Ela não discute pessoalmente os valores, mas está cada vez mais atenta. Tem agente que fica com 40%, 30% de cada contrato para quem está começando. Isso fica acordado entre as partes lá no início e acho que foi isso que pesou para Bruna trocar de empresário. Ela sacou que chegou a hora de ficar com uma fatia maior do que recebe", revela um empresário de artistas, que preferiu não se identificar.

Folhapress