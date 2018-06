Bruna Marquezine já voltou ao Brasil após “maratona” para acompanhar Neymar na vitória da seleção brasileira por 2 a 0 sobre a Costa Rica na sexta-feira (22).

A atriz usou seu Insta Stories nesta segunda-feira (25) para compartilhar com os seguidores uma selfie ainda com as malas. Na imagem, escreveu a frase “lar, doce lar” em inglês e citou o “jet lag”, alteração no ritmo biológico causado por longas viagens para locais que, normalmente, tem um fuso bastante diferente.

Bruna Marquezine volta ao Brasil após prestigiar Neymar na Rússia. (Foto: Reprodução/Instagram)



Marquezine deu o que falar com sua viagem por fazer com que a equipe de “Deus Salve o Rei” precisasse adiantar as gravações para poder fazer seu “bate e volta” (saiu na quinta para voltar na segunda).

Quem esperava muito “bafão” envolvendo o casal “Brumar” ficou desapontado. A jovem teve uma passagem discreta pela Rússia e não postou uma foto sequer com o amado.

Um dos únicos registros de Bruna Marquezine por lá foi feito pela sogra, Nadine Golçalves, na sexta-feira (22). “Lindas”, escreveu a mãe de Neymar na legenda do clique.

Antes, a jovem havia compartilhado uma foto com o look para torcer pela seleção, com sutiã amarelo e pingente com a inicial de Neymar.

Redetv!