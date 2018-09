Sem Neymar, Bruna Marquezine está toda romântica em sua viagem a Veneza, na Itália. Na segunda-feira (3), a atriz ficou encantada ao ver um arco-íris na cidade dos apaixonados.

O clima de paixão estava tão latente que a namorada do craque do PSG não suportou ver um casal trocando carinhos enquanto observava o fenômeno no céu italiano.

“Eu estava olhando o arco-íris e ali em cima na escada tinha um casal abraçado, meio que ‘dançandinho’, vendo o arco-íris. Eu fiz: ‘Ai, que lindo, dá vontade de abraçar eles’. E ela era brasileira. Ela falou: ‘Pode vir’. E eu fui”, contou em seu Insta Stories.

Marquezine, que estava usando um colar com pingente com a inicial de Neymar, ainda fez questão de posar com o casal e postar na rede social. “Tirei até foto! Olha a minha intimidade. Desculpa atrapalhar o momento lindo de vocês! Muito fofos”, escreveu em mensagem que acompanhou o clique

