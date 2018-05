Bruna Marquezine fala de 1º encontro com Neymar: 'Roubei um beijo'

Bruna Marquezine e Neymar, que estão bem à vontade em uma campanha sensual e romântica para uma famosa marca, soltaram revelações do namoro mais famoso do Brasil em entrevistas divulgadas na web.

Nos vídeos da campanha do Dia dos Namorados, celebrado no próximo dia 12, eles falaram detalhes do namoro, como detalhes do primeiro encontro e até como ambos gostam de dormir.

Bruna Marquezine e Neymar. (Foto: Divulgação/C&A)

"A gente saiu pra jantar. Quando eu cheguei na mesa, ele estava com dois amigos... Na hora de ir embora, eu voltei correndo e roubei um beijo dele", contou Bruna, que ainda tirou sarro de si mesma no Instagram. "E vocês achando que o ousado do relacionamento era ele!".

Quando o assunto é como os dois se vestem na hora de dormir, Neymar responde. "Ela, com poucas [roupas]". Bruna, mais ousada, revela: "Gosto que ele durma sem. Mas gosto do quarto frio, então ele acava dormindo com."

Após especulações sobre planos de casamento e a possível ida da atriz para França, ela falou sobre o assunto ao TV Fama. "Não estou planejando uma mudança para Paris, mas eu acho que é um pouco óbvio que, eu de férias, ele morando em outro país, eu vá ao encontro dele", disse.

Já em relação a casamento, mesmo não sendo um plano para o momento, Bruna declarou o desejo de se tornar mulher do craque. "Nós não temos pressa para que isso aconteça, acho que é uma vontade de ambos, mas não para agora, assim, somos muito jovens também, né?", questionou.

Aos fãs do casal 'Brumar', Bruna fez um alerta: "Me preocupo muito com a vida desses jovens que se dedicam a acompanhar as nossas e deixam de viver as deles. Têm que namorar também, trabalhar, estudar. Quando eu vejo que é algo excessivo, eu me preocupo e tento não incentivar".

No ar na trama das 7 da Globo, ela também contou como o elenco lidou com a crise na novela. "Rolou uma mudança no texto, sim. E acho que tudo veio para agregar, ajudar a história. Enfim, a mudança foi para todos e todo mundo acabou sentindo um pouco, mas foi algo que a nossa equipe teve cuidado", explicou.

