Bruna Marquezine está em Veneza para acompanhar festival de cinema

A namorada do Neymar mal pisou em terras brasileiras e já está de volta à Europa. Bruna Marquezine chegou, nesta sexta-feira (31), à Itália para acompanhar o terceiro dia do Festival de Cinema de Veneza.

(Foto: Reprodução/Instagram)

A beldade apareceu na cidade de barco, com um vestido creme, drapeado, um longo decote no seios e um laço grande na frente, que chamou a atenção de todos. Mais tarde, a atriz voltou a atrair as câmeras fotográficas para si, desta vez no red carpet, com seu vestido azul degradê soltinho e uma capa nas costas.

(Foto: Reprodução/Instagram)



Desde o fim de 'Deus Salve o Rei', a atriz está aproveitando muito suas férias para viajar. Após divar na Grécia, Marquezine passou alguns dias em Paris, ao lado de Neymar. Depois de curtir com o namorado, a musa voltou ao Brasil por alguns dias, mas já retornou à Europa.

