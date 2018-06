Brooke Shields revela trauma de ser chamada de gorda pela mãe

Ela é uma das atrizes consideradas mais bonitas de Hollywood, graças a uma carreira que perdura há décadas depois que ela ganhou fama como modelo infantil. E Brooke Shields, 53 anos, está provando que ainda pode facilmente chamar a atenção depois de posar para uma sessão de fotos da revista digital semanal da NET-A-PORTER, PorterEdit.



Brooke Shields (Foto: Reprodução / PorterEdit)



Na entrevista que acompanha o ensaio, a estrela revelou que teve dificuldade para encontrar sua autoconfiança quando era mais jovem, já que sua falecida mãe alcoólatra Teri Shields falava de forma chocante sobre sua "gordura" em inúmeras ocasiões. Ela disse à publicação: "Minha mãe ficava bêbada e dizia: 'Por que você não mexe essa sua bunda gorda?'. Então, eu sempre acreditei que era gorda". E continuou: "Eu fui modelo de biquíni quando eu tinha 15 anos e, mesmo assim, não achava que eu tinha um corpo para usar roupas de banho".

Brooke Shields (Foto: Reprodução / PorterEdit)

"Eu era a garota da capa, não uma supermodelo. Eu ficava com o pescoço para cima - o rosto, as sobrancelhas - e sempre era descrita como 'atlética', 'não-magra', 'uma não-modelo de passarela'. Essas mensagens se infiltram na sua consciência". Posteriormente, ela embarcou em um casamento com o tenista Andre Agassi - de quem ela se divorciou em 1999, após apenas dois anos - para escapar das garras de sua mãe autoritária, que também era sua empresária. "Eu passei a minha vida, 24 horas por dia, estando tão preocupada que minha mãe ia morrer, e todo o meu mundo estava enrolado tentando mantê-la viva". Depois, ela começou um romance com o roteirista Chris Henchy, com quem celebrou 17 anos de casamento em abril.

Embora Brooke tenha suportado tais problemas, ela tem orgulho em revelar que suas filhas Rowan, 15 anos, e Grier, 12 anos, são muito mais maduras e confiantes do que quando tinha a idade delas. Ela disse: "[Minhas filhas] são muito mais maduras do que eu, muito mais confiantes sobre seus próprios corpos. Elas têm a mesma teimosia e força que eu, mas são mais bem ajustadas".

Em seu ensaio para a PorterEdit, a estrela é vista usando jeans de cintura alta com uma camisa jeans aberta, revelando seu sutiã preto. Ela também posou em um maiô marrom, combinando com uma saia branca semi-transparente. Mas a estrela admitiu que sua boa forma impressionante não veio sem muita preparação, dizendo a PorterEdit: “Eu realmente me preparei. Eu sabia que se eu não mostrasse o meu melhor, ficaria envergonhada e com raiva de mim mesma. Parei de beber cerveja e vinho e fiz exercícios três vezes por semana. Eu era a melhor versão de mim mesma. Eu também fiquei com fome".

A atriz Brooke Shields em cena de A Lagoa Azul (1980) (Foto: Reprodução)

Há 19 anos: Brooke Shields e Dean Cain em novembro de 1995. (Foto: Getty Images)

