Breno e Viegas se enfrentam no 11º paredão do Big Brother Brasil 18

Logo após vencer a prova do líder, Kaysar já teve que fazer sua indicação. A dinâmica surpresa faz parte da "superquinta", um calendário extraordinário criado para movimentar o jogo e acelerar a final.

A indicação de Kaysar foi em Breno, estreante no paredão. "É só por estratégia. A essa altura do jogo estamos todos 'de boa'", justificou o sírio. Em seguida, os votos foram feitos no próprio cenário da prova, sem confessionário.

Foto: Reprodução/TV Globo

Viegas recebeu quatro votos, de Ayrton, Paula, Gleici e seu rival Breno. O paulistano também é estreante no paredão.

A eliminação será excepcionalmente no próximo domingo (8). Logo após a saída de Breno ou Viegas, será feita uma nova prova do líder e formado um novo paredão, com eliminação na terça (10).

Folhapress