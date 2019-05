Bon Jovi anuncia 3 shows no Brasil além do Rock in Rio

O cantor Bon Jovi anunciou três shows pelo Brasil, além da apresentação que já fará no Rock in Rio, em 29 de setembro. A banda americana trará a turnê This Hous Is Not For Sale a Recife (22/9, no Estádio do Arruda), São Paulo (25/9, no Allianz Parque) e Curitiba (27/9, na Pedreira Paulo Leminski).

Os eventos terão shows de abertura do Goo Goo Dolls, responsável por hits como "Iris" e "Black Balloon", e que também estarão no festival carioca.

Os ingressos têm preços que variam de R$ 130 a R$ 920, e ficam disponíveis no site da Eventim a partir das 10h de 17 de maio para o público geral. Clientes do cartão Elo contam com pré-venda exclusiva nos dias 15 e 16 de maio.

Os ingressos têm preços que variam de R$ 130 a R$ 920, e ficam disponíveis no site da Eventim a partir das 10h de 17 de maio para o público geral (Foto: David Bergman / Divulgação)



Já as entradas para o Rock in Rio já estão esgotadas. No mesmo dia de Bon Jovi, ainda se apresentam Dave Matthews Band, Jessie J e Ivete Sangalo. A oitava edição do festival será realizada nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Em 2017, o Bon Jovi também subiu ao palco do Allianz Parque em um dia de estádio com ingressos esgotados e cheio de hits. "Livin' On A Prayer", "It's My Life", "These Days" e até "Always", muito pedida na apresentação de dias antes no Rock in Rio 2017, mas que só tocou na capital paulista.

Liderada pelo vocalista Jon Bon Jovi, a banda conta em sua formação atual com Tico Torres (bateria), David Bryan (teclado), Hugh McDonald (baixo) e Phil X (guitarra), além de John Shanks (guitarra) e Everett Bradley (percussão).

O grupo americano amplia a lista de atrações do festival carioca que fazem shows em São Paulo. Já foram confirmados nomes como Jessie J, King Crimson, Scorpions, Whitesnake, Megadeth, que estão no Rockfest (21 de setembro) e Iron Maiden.

BON JOVI NO BRASIL

RECIFE

Quando: 22 de setembro

Onde: Estádio do Arruda

Quanto: R$ 130 a R$ 640

Mais informação: eventim.com.br

SÃO PAULO

Quando: 25 de setembro

Onde: Allianz Parque

Quanto: R$ 180 a R$ 780

Mais informação: eventim.com.br

CURITIBA

Quando: 27 de setembro

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Quanto: R$ 270 a R$ 920

Mais informação: eventim.com.br

FolhapressAmon Borges