Biografia não autorizada de Anitta ganha nome e editora

O autor da biografia, o Jornalista Léo Dias, assinou contrato com a editora Ediouro para publicar a biografia da cantora Anitta. O colunista deu o nome de “Furacão Anitta – A Biografia Não-Autorizada” para a obra que deve ser publicada em agosto.

Furacão Anitta contará a trajetória da cantora desde a vida em Honório Gurgel, no subúrbio do Rio, até sua carreira internacional consagrada no último ano.

O jornalista comemorou em seu Instagram: “Meu maior, mais audacioso e mais difícil desafio de 2018. Obrigado à minha equipe do livro: Henrique Freitas (editor chefe do Meia Hora) VEM AÍ A BIOGRAFIA NÃO AUTORIZADA DE ANITTA!”.

