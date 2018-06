Anitta falou sobre a carreira e sua trajetória de sucesso em entrevista à Billboard Argentina. Ao compartilhar o link em seu Twitter, a publicação impressionou os fãs da cantora.

Tudo porque a revista citou uma suposta parceria da cantora com Rihanna. “A brasileira Anitta começou cantando em igrejas e favelas. Após gravações com Major Lazer, Rihanna, Iggy Azalea e J Balvin, tornou-se uma figura internacional que rompe as barreiras do idioma”, disse a Billboard na postagem.

Billboard cogita parceria entre Rihanna e Anitta. (Foto: Reprodução/Instagram)



Foi o suficiente para os internautas movimentarem o Twitter comemorando a parceria. “Rihanna e Anitta? Pra ontem”, escreveu perfil dedicado à cantora brasileira. “Gracias, Anitta”, agradeceu outro. “Rihanna?! O que está acontecendo aqui, Brasil?”, brincou mais um.

Por enquanto, Anitta não se pronunciou sobre o possível dueto. Apenas retuitou post feito pelo gerente geral da Billboard Argentina chamando para a entrevista.

