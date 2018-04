Biel será julgado na corte americana por agredir a mulher

Morando há um ano nos Estados Unidos, Biel é acusado de agredir física e moralmente a mulher Duda Castro, de 26 anos, com quem ainda é casado oficialmente. Segundo a modelo, a agressão aconteceu no domingo de Páscoa, na casa em que os dois moravam em Los Angeles, e no próximo dia 26 de abril, o caso será julgado na Corte Americana.

Duda contou que uma séria discussão entre o casal fez com que Biel levasse 13 pontos na testa e a moça fosse agredida não só por ele como por sua irmã, Giovana, mesmo depois de desmaiada. A modelo acabou presa apesar de todos os machucados pelo rosto e corpo, num plano, segundo ela, arquitetado por Biel e seus amigos.

Duda Castro com marcas de agressão. (Foto: Divulgação)

A preocupação de todos era que o funkeiro não perdesse seu Green Card e nem seus bens, depois do divórcio, já em andamento. E uma briga física, registrada em vídeo, parecia o plano perfeito. A verdade é que a relação dos dois nunca foi tranquila. O rapaz alegava não ter dinheiro - apesar de diversos contratos fechados por ele na América - e fazia a jovem modelo custear casa, viagens e objetos de luxo que ele adquiria. Duda acumulou uma dívida de 12 mil dólares e perdeu a casa onde vivia.

"Ele me conquistou aos poucos, mas veio morar comigo nos Estados Unidos no segundo mês de namoro, quando sua equipe sugeriu que ele sumisse, por conta dos escândalos de assédio que ele vivia no Brasil. Logo em seguida me pediu em casamento para se legalizar nos Estados Unidos, fato assumido por ele no último mês do matrimônio. Sofri nos últimos 7 meses tudo quanto foi tipo de violência verbal, sexual e psicológica. Ele me abandonou diversas vezes, me traiu, me afastou dos meus amigos, me manteve dormindo no chão de casa nos últimos meses e, muitas vezes, sem comida. Sofri muita humilhação. Me chamava de esposa e dizia para os outros que estávamos separados. Me prendia do lado de fora de casa enquanto estava na balada com outras mulheres. Fui ao meu limite na Páscoa e acabei tendo uma terrível briga com ele. Estou destruída e pesando 45 quilos. Só quero minha alegria de viver de volta", desabafa a jovem modelo.

Biel rebate acusação

Por meio do Instagram, Biel se posicionou sobre o caso afirmando que a história não é nada daquilo que Duda contou. O cantor garante que foi ele quem entrou com pedido de divórcio, e afirma ter sido agredido pela moça com um copo de vidro na cabeça. Ele ressalta também que contra Duda existe uma medida protetiva que não permite que a moça se aproxime dele por cinco anos.





"A gente se divorciou. Ela não quis aceitar o processo, ela não ajudou. Não está ajudando até agora a gente finalizar o processo (de divórcio). Ela está sumida, não responde advogados, não assina os papéis que ela tem que assinar para esse processo se finalizar... E não contente, há duas semanas ela fez isso aqui (ele aponta para uma cicatriz na testa que ele diz ter sido causada por um copo que Duda teria jogado nele)".

Em seguida o cantor postou um vídeo filmado pela irmã dele no momento em que o casal discutia. Nas imagens, Duda aparece visivelmente alterada falando para Biel que ela "pagou para ele estar ali". Ele também afirma que até a irmã mais nova foi agredida pela modelo quando ela percebeu que a jovem filmava a briga dos dois.

"Depois que ela jogou o vidro (copo), ela viu que a minha irmã estava filmando e ela foi para cima da minha irmã. Rolou no chão com a minha irmã, bateu na minha irmã".

