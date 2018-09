Beyoncé completou 37 anos na terça-feira (4), mas só divulgou fotos de sua festinha íntima com o marido, o rapper Jay-Z, nesta quinta (6), em seu perfil no Instagram.

Mas valeu a pena esperar. Inspirada, a cantora até acrescentou um belo “textão” para acompanhar um dos cliques. Quem acompanha a diva sabe que ela praticamente nunca coloca legenda em suas postagens.

Na imagem, Beyoncé aparece cortando um bolinho confeitado enquanto o momento é registrado pelo pai de seus três filhos, Blue e os gêmeos Rumi e Sir Carter.

“Aos 36, eu me tornei mãe de três. Amamentei gêmeos. Renovei os votos com meu marido após 10 anos. Voltei ao palco do Coachella depois da gravidez”, escreveu.

Na sequência, comemorou o fato de conseguir manter o ritmo da carreira sem precisar se afastar da família. “Meu marido e eu resolvemos lançar nosso álbum juntos, ‘Everething Is Love’. E estamos em tour pelo mundo com nossa família, e estamos amando isso”, acrescentou.

Por fim, agradeceu por todas as conquistas que teve ao longo do ano. “Esse ano tem sido monumental para mim. Eu agradeço a Deus por todos na minha vida. Obrigada a todos por toda positividade e pelas belas mensagens de aniversário. Estou olhando para trás e aprendendo com meu passado, vivendo o presente e rendendo-me ao futuro. Eu amo vocês, Hive!”, completou.

RedeTV!