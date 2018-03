Beyoncé e Jay-Z voltam com a 'On The Run Tour'

Beyoncé e Jay-Z anunciaram a volta da "On The Run Tour", com que já haviam rodado a América do Norte e parte da Europa. A artista de 36 anos e o marido, de 48, vão compartilhar o palco em show que terão a venda de ingressos iniciada na próxima quarta-feira (14). As informações são do site "Hollywood Life", dos Estados Unidos.

Beyoncé e Jay Z repertirão parceria de 2014 Foto: Reprodução/Instagram



Nesta segunda-feira, a cantora publicou uma sequência de fotos anunciando a novidade em seu Instagram. Os fãs ficaram eufóricos com a notícia. Em menos de 20 minutos, o post teve quase meio milhão de curtidas. Antes, a diva havia criado, no Facebook, o evento “Beyoncé & Jay Z – On the Run 2”, marcado para o dia 30 de julho, no Lincoln Financiel Field, na Filadélfia.

Fãs mais atentos da dupla já tinham reparado uma movimentação para o retorno. Antes da notícia oficial, foi divulgada uma lista denominada "Beyonce & Jay Z" em sites como Ticketmaster e Ticketmaster UK. Embora não fosse uma confirmação de que eles estavam fazendo turnês, o burburinho levantou indícios de que o casal estaria ensaiando uma volta aos palcos.

Recentemente, também saiu um novo remix do "Sweet Dreams", de Beyoncé, no iTunes, na Apple Music e no TIDAL, sem aviso prévio. O lançamento ajudou a convencer alguns fãs de que a estrela estava preparando um retorno ao vivo.

Relembre a primeira "On the run Tour", que fez o casal levantar US$ 109 milhões de bilheteria com 22 shows em estádios:

