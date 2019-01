BBB 19: Vanderson fala pela 1ª vez após deixar reality e nega acusações

Vanderson se pronunciou pela primeira vez após a sua desclassificação do BBB 19. O brother deixou o reality por conta de pedido da delegada Rita Salim, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (DEAM), no Rio. O acreano terá que prestar depoimento para a polícia após ser acusado de importunação sexual, estupro e violência doméstica em seu estado natal.

O ex-brother falou sobre as denúncias, já negadas por sua defesa, ao lado da família e amigos. “Pessoal, queria muito agradecer todo mundo que estava comigo, tentou me ouvir. Sei que rolaram umas histórias estranhas, mas isso é bobagem, né? Cada um fala o que quer. Só existe uma verdade na vida. As verdades surgirão. Não vim aqui pra fora pra nada além de dizer a verdade. E a gente vai continuar se conhecendo”, afirmou.

O ex-BBB também garantiu que está sendo bem recebido nas ruas e aproveitou para agradecer o carinho dos fãs. “Fico muito feliz, sou muito grato por tudo que vocês fizeram, por ficarem comigo esse tempo todo, pelos votos que me deram, pelo carinho que eu recebo. E não tem nada melhor que sair de um lugar e receber o carinho no aeroporto, na rua, em casa. E a casa da gente é nosso refúgio, mesmo”, completou.

Terra