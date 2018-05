"A gente não sabe o passado que nos aguarda", disse o diretor iraniano Asghar Farhadi nesta quarta-feira (9) durante coletiva sobre o seu filme, Todos lo saben, que abriu na terça-feira (8) a 71ª edição do Festival de Cannes com Pénélope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darín no elenco.

"Sou obcecado pelo tempo. Nós não medimos as consequências do que fazemos no momento presente. Ontem, por exemplo, a despeito do que aconteceu no Irã (o presidente Donald Trump quebrou acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã), as pessoas vieram me dar parabéns. Estavam felizes em ter um filme iraniano abrindo o Festival", completou Farhadi.

Ricardo Darin, Penelope Cruz, o diretor Asghar Farhadi e Javier Bardem na projeção de Todos Lo Saben na abertura do Festival de Cannes (Foto: Getty Images)



As perguntas foram em sua maioria para Bardem. Sobre o fato de ser um personagem conduzido por emoções - e não honra, como outros personagens de filmes de Farhadi - "há muitos crimes causados pela honra. Já as emoções são involuntárias. Elas nos tomam, e podemos ser generosos". Também teve uma pergunta indiscreta: "Como é ser o único que pode desfrutar de sua mulher enquanto trabalha com ela". "Essa pergunta é de muito mau gosto", ele respondeu, sob aplausos.

E sim, Javier Bardem e Pénélope Cruz receberam o mesmo salário pelo trabalho no filme. "Espero que Farhadi continue assim, observador. É uma das pessoas que mais me inspiram e que mais podem criar", disse Cruz emocionada.

O filme

Todos lo saben não foi exatamente unanimidade. Depois da exibição, alguns jornalistas disseram gostar especialmente com o que ele faz com o tempo e com os segredos de família. "É muito melhor do que os outros filmes de abertura. Eles nunca escolhem algo tão bom no primeiro dia". Mas as críticas não foram tão boas.

Penelope Cruz e Javier Bardem na coletiva de Todos Lo Saben na Festival de Cannes (Foto: Getty Images)



O tempo é protagonista. Já na primeira cena, vemos o relógio quebrado de uma igreja e um muro desgastado pelo tempo, com iniciais. Então, alguém faz recortes de jornal de uma história de sequestro. Não sabemos se essa vai ser a história contada - ou se isso tudo é só uma introdução.

Laura (Pénélope Cruz), seus filhos e sua irmã Ana estão no carro e falam por Skype com o marido de Laura, Alejandro, que infelizmente não pôde vir ao casamento. Depois, chegamos a um vilarejo espanhol onde vai ser o casamento de Rocio. Conhecemos o casal Paco (Javier Bardem) e Bea (Inma Cuesta), cheio de cumplicidade e afeto. Todo mundo se prepara para a festa: costureiras ajustam vestidos que já não servem mais, o pai de Laura e Ana vai cortar o cabelo e a adolescente Irène, filha de Laura, anda de moto com um menino da cidade.

Até aí, só alegria. Hitchcock dizia a suas atrizes que sorrissem antes de mostrar espanto ou preocupação, pois se estivessem séries, a mudança seria menos sutil. Em Todos lo saben, a mudança não é sutil, mas o filme tampouco é apenas um thriller. "Esta é uma de suas dimensões, mas também fala das coisas que são importantes para todos, como pertencimento. A quem pertence uma terra? Ao proprietário original ou ao comprador? E uma filha? A seu pai biológico ou a quem a criou".

GQ