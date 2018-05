Balão Mágico faz show nostálgico em São Paulo

Em clima de nostalgia, e em um frio de 14 graus, o grupo Balão Mágico levou cerca de 15 mil pessoas ao Vale do Anhangabaú no último show do palco neste domingo (20).

Sucesso nos anos 1980, a banda trouxe pela primeira vez na Virada Cultural hits que mexeram com os pequenos da época como "Amigos do peito", "Galinha Magricela", "Tem gato na tuba", "Ursinho pimpão", entre outros.

Foto: Reprodução/Mariana Pekin/UOL

Interatividade com o público foi o que marcou o evento. A cantora Simony além de dançar, interpretar, conversou com crianças e saiu no meio da multidão antes de trocar de figurino na segunda metade do show.

Os fãs pularam muito no encerramento do evento com o hit que dá nome à banda, nas versões original e remixada. "Nosso coração transborda de alegria em saber que estávamos nos corações de vocês", disse a cantora Simony.

Segundo a GCM, cerca de 15 mil pessoas acompanharam o show. Já a prefeitura e o Corpo de Bombeiros estimaram em 10 mil. Procurada, a Polícia Militar não deu estimativas.

Folhapress