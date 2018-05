2018 vai muito bem para Nicole Bahls. A apresentadora e modelo, famosa por suas participações em "A Fazenda", lançou sua carreira como atriz ao participar da encenação da "Paixão de Cristo". Achou pouco? A morena também se casa com o modelo Marcelo Bimbi no fim do ano no Rio de Janeiro. Eles se conheceram na oitava edição do reality show da TV Record.



Em entrevista exclusiva à Glamour, Nicole revelou detalhes sobre o enlace e seus desejos para este momento especial. Apesar de garantir que surgirá com um véu enorme na cerimônia, ela contou que ainda não escolheu o vestido - e faz mistério sobre quem vai assinar a peça. "É uma escolha difícil", diz.



A ex-panicat, que pretende ser mãe, contou que quer emagrecer para o casamento. "Quero estar bonita e fazer muitas fotos para mostrar para meus filhos e netos", explica.

Nicole ainda falou sobre carreira e relembra a época da faculdade de jornalismo: "Meu sonho era ser igual a Patrícia Poeta!"

Confira a entrevista na íntegra:

Você sempre quis casar? Quem fez o pedido?

O pedido partiu dele. Eu sempre quis casar e sinto que encontrei a pessoa certa.

O que não pode faltar nas celebrações da união de vocês? Tem algum sonho específico que quer realizar?

Não pode faltar a presença dos nossos familiares e muito amor. O resto é simbólico. Quero ter um álbum celebrando o nosso amor pra mostrar para os nossos filhos.

Quantas pessoas pretendem receber na festa? Quem está na sua lista de convidados VIP?

Penso em uma cerimônia mais íntima para 200 convidados.

Já escolheu o seu vestido de noiva? Você pode adiantar algum detalhe sobre ele para a gente?

Não escolhi meu vestido ainda, mas eu quero que tenha um véu grande. O vestido é um sonho para qualquer noiva... É uma escolha difícil.

Você revelou que quer perder 10kg para o casamento. Por que traçou esta meta?

Esta meta tem a ver com o vestido. Quero estar bonita e fazer muitas fotos para mostrar para meus filhos e netos. É uma lembrança que fica para sempre.

Tem algo no seu corpo que gostaria de mudar? Falar sobre cirurgias plásticas é um tabu para você?

Não é um tabu, acho uma excelente alternativa para quem precisa. É sempre bom mudar e se sentir feliz. Eu não fiz nenhuma outra cirurgia além do implante de próteses de silicone nos seios.

O que é o empoderamento feminino pra você?

Acredito que nós, mulheres, devemos impor o respeito nas atitudes e na personalidade. Não só exigir e conquistar o respeito. Empoderamento pra mim é não permitir e ser respeitada.

Seus momentos e falas marcantes em “A Fazenda” são muito populares na internet. O que você acha sobre os seus gifs e memes?

Amooo! Acho divertido e tem muito a ver comigo.

