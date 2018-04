Avicii fez desabafo e alertou que excesso de trabalho o mataria

O DJ Avicii (1989-2018) fez um desabafo em um documentário sobre sua vida pessoal no qual alertou que seu excesso de trabalho o levaria à morte. A informação foi noticiada pelo jornal britânico Daily Mail. “Eu já disse várias vezes, eu vou morrer”, afirma o músico em tom de brincadeira no filme, enquanto lamenta seu foco constante no trabalho. Avicii tinha 28 anos quando foi encontrado morto na cidade de Muscat, Omã, na última sexta-feira, dia 20 de abril.



Uma das últimas fotos compartilhadas por Avicii nas redes sociais (Foto: Instagram)

Batizado de ‘Avicii: True Stories’, o documentário foi lançado em outubro de 2017. O filme é dirigido pelo cineasta sueco Levan Tsikurishivili, amigo de longa data de Avicii. A produção acompanhou quatro anos da carreira de Avicii, principalmente seu despertar para a fama. O filme também mostra o instante em que o músico decide se aposentar de shows e apresentações ao vivo, em março de 2016, por excesso de cansaço.

As circunstâncias oficiais que levaram Avicii à morte ainda não foram esclarecidas. Ao longo dos últimos anos especula-se que ele tenha lutado contra vícios em álcool e problemas emocionais. O jornal The Sun recentemente lembrou de uma entrevista do DJ em 2013 na qual ele fala sobre sua rotina diária de consumo de champagne, bloody marys e energéticos. Assista ao trailer do documentário que traz a declaração premonitória do DJ:







Monet