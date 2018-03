Atrizes festejam final de gravação de série sobre assédio

O domingão foi de muito trabalho para Mônica Iozzi. Ao lado de atrizes como Paolla Oliveira, Hermila Guedes, Bárbara Paz, Jéssica Ellen e Susana Ribeiro, a ex-apresentadora do "Vídeo show" gravou as últimas cenas da série "Assédio", escrita por Maria Camargo e dirigida por Amora Mautner.



Mônica (agachada) posa com Jéssica Ellen, Bárbara Paz, Paolla Oliveira e Hermila Guedes, entre outras Foto: Reprodução/Instagram



Na legenda da foto compartilhada no Instagram, ela escreveu: "Último dia de filmagens! Lindo demais trabalhar ao lado dessas mulheres maravilhosas. Obrigada a toda equipe pela confiança! Estreia em 2019, na Globo".

"Assédio" vai tratar da história do ex-médico paulista Roger Abdelmassih (interpretado por Antônio Calloni) e das mulheres que ajudaram a capturá-lo. Um dos pioneiros da fertilização in vitro no Brasil, ele tornou-se referência em reprodução humana no país. Sua clientela era estelar. Incluía atrizes, empresárias, políticos, jogadores de futebol, como Pelé, Gugu Liberato e até o ex-presidente Fernando Collor.



Em 2008, vieram a público as primeiras denúncias de que Abdelmassih teria abusado sexualmente de pacientes sedadas. Logo, já eram dezenas de casos. Acabou condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros de 37 pacientes.







