Atriz Sônia Guedes morre, aos 86 anos

Morreu, na noite desta segunda (3/6), a atriz Sônia Guedes, aos 86 anos. A causa do falecimento ainda não foi informada. O velório será nesta terça (4/6), em São Paulo. Posteriormente, a atriz será enterrada em Paranapiacaba, Santo André, onde nasceu.

Sônia construiu carreira em novelas, no cinema e também no teatro. Consagrou-se ao participar de folhetins como Malu Mulher (1979), Razão de viver (1983), Barriga de aluguel (1990), Coração de estudante (2002), Mulheres apaixonadas (2003) e Esmeralda (2004). O último trabalho foi no SBT, em Chiquititas (2013), como Dona Nina Corrêa.

Famosos e amigos da atriz lamentaram a morte de Sônia pelas redes sociais, como Tânia Bondezan, companheira de elenco em Esmeralda:”Sônia Guedes nos deixou. Uma grande atriz e uma amiga generosa. Era muito querida! Que os anjos a recebam!“.

Antônio Petrin também se manifestou: "Perdemos hj uma grande atriz: Sonia Guedes. Uma amiga que juntos começamos nossas carreiras. Juntos na EAD e depois no Grupo Teatro Cidade e em muitos espetáculos. Conquistou todos os prêmios no Teatro. O Teatro está de Luto. Vá em Paz!“.



Correio BrazilienseSandy Swamy