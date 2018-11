Atriz se revolta ao sofrer preconceito em avião por conta de cabelo

A atriz Joey King tornou pública uma experiência revoltante vivida por ela. Atualmente careca para as gravações de um novo projeto, a celebridade de 19 anos compartilhou no Twitter que um homem ficou com medo de sentar-se ao lado dela dentro do avião por acreditar que ela está com câncer. Segundo a celebridade, ela viu o indivíduo escrevendo uma mensagem no celular dizendo para alguém que tinha medo de “pegar câncer da passageira ao seu lado”.





O tuíte no qual a atriz Joey King revela o temor do passageiro ao seu lado no avião, com medo de "pegar câncer" da celebridade. Foto: Reprodução/Twitter

“Eu estou em um avião e esse homem ao meu lado literalmente colocou o celular no meu rosto e tirou uma foto”, contou a atriz em um de seus tuítes. “Aí ele enviou uma mensagem para a esposa dizendo que estava sentado ao lado de uma garota com câncer (só porque eu estou careca) e que ele está com medo de ‘pegar câncer’... VOCÊS PODEM SER MUITO ESTÚPIDOS”, compartilhou King.

Depois a atriz ressaltou o que havia lido no celular do passageiro ao seu lado: “Eu li por cima do ombro dele e dizia ‘uma garota com câncer ao meu lado acabou de tossir e eu não quero pegar câncer’... você tá de sacanagem?”. Estrela da série ‘The Kissing Booth’, King raspou o cabelo para trabalhar nas gravações de uma série policial baseada em uma história real sobre um crime cometido por uma garota doente no final dos anos 2000.



Joey antes e depois de raspar o cabelo para interpretar um personagem. Foto: Reprodução/Instagram

Revista Monet