Atriz é perseguida por paparazzi após gravação e polícia é chamada

Que susto! Scarlett Johansson passou por um momento perigoso com alguns paparazzi na segunda-feira após uma gravação do programa 'Jimmy Kimmel Live!'. De acordo com a NBC Los Angeles, a estrela de 'Vingadores' estava no carro com outras duas pessoas, mas não estava dirigindo.

O agente Steve Lurie, do Departamento de Polícia de Los Angeles, disse à NBC que os paparazzi estavam seguindo o carro de Johansson de maneira perigosa, e que os ocupantes do carro não se sentiram seguros.



A atriz Scarlett Johansson dá vida a Viúva Negra, integrante dos Vingadores. Foto: Reprodução/GettyImagens



A polícia disse que depois de parar o carro, Johansson conseguiu se acalmar e chegou em casa em segurança. Nenhuma outra ação foi tomada - a atriz não prestou queixa contra os fotógrafos.

Engajada com movimentos militantes, Johansson ainda convocou outras mulheres e celebridades para que se mobilizem para denunciar à polícia casos semelhantes: “Tudo isso [a perseguição] é perfeitamente legal. Depois do incidente de ontem, senti que era meu dever como uma cidadã preocupada que estava sendo perseguida perigosamente e perseguida para ir ao distrito local e buscar orientação lá. Eu encorajaria que outros em situação semelhante fossem à polícia“.

