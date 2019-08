Atriz e escritora Fernanda Young morre aos 49 anos

A atriz, escritora e roteirista Fernanda Young, de 49 anos, morreu na madrugada deste domingo (25) em São Paulo. Ela teve uma crise de asma seguida de parada cardíaca.

O corpo da roteirista será velado no Cemitério de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, a partir das 13h. O enterro está previsto para ocorrer as 16h no mesmo local.

Fernanda Young era atriz e escritora e tinha 49 anos (Foto:Reprodução)



Fernanda foi a roteirista das séries “Os Normais”, "Os Aspones", "Minha nada mole vida e "O Sistema". Também é autora de ao menos 14 livros, entre eles, "Pos-F", "Estragos" e "A mão esquerda de vênus".

Fernanda nasceu em Niterói e frequentou a faculdade de letras da Universidade Federal Fluminense.

G1