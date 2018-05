Alice Wegmann viveu uma cena de tentativa de estupro na pele de Maria, em Onde Nascem os Fortes. Na série, Jurandir, interpretado por Rodrigo Garcia, corre atrás dela, mas a protagonista consegue fugir.



Alice Wegmann (Foto: Reprodução)



Nas redes sociais, a atriz ficou surpresa com o comentário de assédio de um seguidor e fez questão de compartilhar. "Fiquei triste quando o idiota levou um ferro na cara e não te pegou de jeito", escreveu ele.

Logo depois, ela desabafou: "Entendem porque não é 'mimimi'?".

Em entrevista recente à Glamour, ela disse que foi um dos momentos mais difíceis da carreira. "Foi a cena mais emocionante que já gravei na minha vida e ainda no dia do meu aniversário. Foi um plano sequência, tinha poeira, caminhão passando... Tive uma catarse ali. Acabou tudo, eu deitei numa duna, tentando pegar um ar, respirar. Foram me buscar de carro, porque corri muito. Quando voltei pro set, estava Villamarim de braços abertos, chorando. Eu o abracei e chorei junto. Nosso trabalho é isso, não é pouca coisa", disse.

Cena da novela Onde Nascem os Fortes. (Foto: Reprodução/Instagram)

Glamour