Atriz defende namoro com colega 32 anos mais velha

A atriz Sarah Paulson defendeu seu namoro com a atriz Holland Taylor, 32 anos mais velha do que ela. A celebridade de 43 anos, estrela da série ‘American Crime Story’, disse ter sorte por se relacionar com uma pessoa mais velha e mais sábia do que ela e também revelou ter congelado seus embriões para o caso de querer começar uma família em um futuro próximo. “Eu amo crianças, mas sou impulsiva e tenho medo de ter filhos e me arrepender. No entanto, não me sinto confiante e por isso congelei meus embriões para o caso de mudar de ideia”, contou em entrevista à revista Style Magazine.

Holland Taylor e Sarah Paulson (Foto: Getty Images)

Na mesma conversa com a publicação norte-americana, Paulson falou sobre o seu relacionamento com Taylor, hoje com 75 anos. Em um passado próximo, Paulson também havia namorado com a atriz Cherry Jones, 18 anos mais velha do que ela. “Eu estou sempre em busca de referências. As pessoas olham para mim e acham que tenho algum problema, mas eu cuido dela da mesma forma que ela cuida de mim, é isso”, afirmou.

“Eu sempre tive amigos mais velhos”, continuou Paulson. “Acho que muitas pessoas olham de forma preconceituosa para pessoas mais velhas, é uma forma de distanciá-las. Eu tenho a sorte de estar com uma pessoa que é mais velha e mais sábia do que eu”, disse. Sarah paulson e Holland Taylor estão juntos há três anos.



