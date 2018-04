Atriz de 'Smallville' sai da prisão após mãe pagar fiança de US$ 5 milhões

A atriz Allison Mack negocia um acordo de delação com a Justiça dos Estados Unidos para expor o culto de escravas sexuais do qual fazia parte. A ex-estrela da série ‘Smallville’ está prestes a aceitar a oferta feita pelas autoridades norte-americanas, se declarar culpada e passar informações sobre os demais membros da seita após sua mãe pagar uma fiança no valor de US$ 5 milhões para que ela passe o período pré-julgamento em liberdade, na casa de seus pais, fazendo uso de um bracelete de monitoramento e impedida de fazer uso de qualquer celular ou aparelho com acesso à internet. As informações foram divulgadas pelo jornal britânico Daily Mail.



A atriz Allison Mack deixando a prisão na qual estava detida em Nova York na companhia de seus advogados (Foto: Getty Images)



A imprensa internacional flagrou a saída de Mack da corte após o pagamento de fiança milionária por parte da mãe da atriz. De acordo com o canal de TV Fox News, o pagamento foi feito após Melinda Mack hipotecar sua casa na Califórnia, descartar seus planos de aposentadoria e colocar à venda apartamento da filha em Nova York, como garantias do pagamento do montante. Testemunhas relataram ao Daily Mail terem visto ainda ontem pessoas removendo móveis e pertences da propriedade da celebridade que já teria em negociação para venda imediata. Uma das condições impostas pela Justiça americana para o pagamento da fiança é que os US$ 5 milhões não fossem pagos por membros do culto.



Fontes próximas à investigação do caso revelaram ao jornal que há “chances razoáveis” que as negociações com Mack resultem em uma solução para o caso da atriz sem a necessidade de julgamento. Sem o acordo, Mack corre o risco de uma pena que varia entre 15 anos a prisão perpétua.

A atriz Allison Mack deixando a prisão na qual estava detida em Nova York na companhia de seus advogados (Foto: Getty Images)

A atriz foi presa apenas algumas semanas após a prisão do líder do culto NXIVM no México, na sede da seita na qual ele fazia mulheres de escravas sexuais a ainda marcava seus corpos com ferro e fogo. A Justiça dos EUA não aceitou nenhum tipo de fiança para a liberação do guru Keith Raniere após novas informações sobre o funcionamento do grupo liderado por ele levantarem suspeitas de que ele teria abusado sexualmente de crianças com apenas 15 e 12 anos que estavam sendo inseridas na seita.

A casa dos pais de Allison Mack na Califórnia que precisou ser hipotecada para que a atriz fosse liberada pela Justiça e na qual ela passará confinada até o julgamento (Foto: Google Maps)



