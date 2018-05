Atriz de 'Smallville' planejava sequestros e estupros, revela vítima

A atriz Allison Mack planejava sequestros e estupros de mulheres como um de seus trabalhos para a seita NXIVM. A informação foi divulgada na Justiça dos Estados Unidos por uma ex-vítima da celebridade e do líder do grupo, o guru Keith Raniere. De acordo com o site Radar Online, a vítima não foi identificada na transcrição de seu depoimento às autoridades responsáveis pelo caso. A fonte revelou ter sido levada a força por Mack ao chefe do grupo e ter sido abusada sexualmente múltiplas vezes. “Ela nos obrigava a fazer qualquer coisa que o Raniere nos pedisse”, disse a vítima.



A atriz Allison Mack, na companhia de seu advogado, deixa o tribunal em Nova York no qual seu caso está sendo julgado (Foto: Getty Images)



Levada ao líder da seita por Mack, a vítima disse ter tido suas roupas removidas, seu corpo analisado pelo guru, depois colocada em um carro com os olhos vendados e levada para uma casa na qual foi amarrada a uma mesa. Uma outra pessoa no local foi forçada a fazer sexo oral na vítima, que posteriormente foi estuprada por Raniere.

O Radar Online também revelou que Mack obrigava as outras participantes da seita a posarem nuas para ela em fotos posteriormente enviadas para o líder da seita para que ele escolhesse quais seriam suas vítimas. O julgamento de Mack e Raniere terá continuidade nos Estados Unidos no dia 13 de junho de 2018. Ao longo das últimas semanas, desde sua prisão, Mack vem alegando ter sido vítima de lavagem cerebral de seu chefe e que não respondia por seus atos.

No entanto, outras vítimas da seita dizem que Mack era a principal cúmplice de Keith Raniere. As vítimas dizem que a atriz era responsável por controlar o peso das escravas sexuais da seita, fazendo que elas mantivessem seus pesos em 45 Kg, caso contrário poderiam ser vítimas de tortura. “A Allison era cruel, a NXVIM era como um acampamento militar e ela punia a todas, ela nos forçava a entrar em dietas para emagrecermos”, expôs uma das fontes do site Radar Online.

Allison Mack (Foto: Instagram)

