A atriz Jeniffer Oliveira, 19, a intérprete de Flora em "Malhação - Vidas brasileiras" (Globo), afirma ter sido agredida fisicamente pelo ex-namorado, o ator Douglas Sampaio, 25. Na noite desta segunda (25), Oliveira usou uma rede social para relatar a agressão sofrida em uma boate no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Sampaio disse, na mesma rede social, que vai provar que é inocente.

O casal de atores começou a namorar há cerca de um mês e chegou a trocar declarações de amor na internet no Dia dos Namorados. Em sua conta no Instagram, Oliveira publicou imagens de hematomas nos braços e no pescoço.

Atriz de Malhação diz ter sido agredida por Douglas Sampaio. (Foto: Reprodução/Instagram)



A suposta agressão foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca) no último domingo (24). A Polícia Civil do estado do Rio afirmou que uma equipe está em busca de imagens das câmeras de segurança da boate e de depoimentos de testemunhas. Caso confirme a agressão, o ator poderá ser indiciado pela Lei Maria da Penha.

Em seu depoimento virtual, Jeniffer afirma que a relação foi muito legal no início, que se sentia acolhida e em pouco tempo já estava morando com Sampaio, e fazendo parte do círculo de amigos do ator. Ela diz que depois vieram as complicações até culminar no suposto episódio de agressão.

"Começamos a discutir, a ter problemas com mentiras e comecei a descobrir quem realmente era a pessoa que estava ao meu lado. Não, eu não sabia de todas as fofocas que envolviam essa pessoa e sim, eu acreditei na versão dele. Por quê? Porque eu estava apaixonada", relata a atriz. Em 2016, Sampaio também foi acusado de agressão por sua então mulher, a atriz Rayanne Morais, que conheceu durante o reality A Fazenda, um ano antes.

Ela diz ter continuado o namoro com Sampaio mesmo diante das situações desagradáveis e da má fama do ex. "Ele tinha a maneira certa de me fazer mudar de ideia, de me convencer. Ele era fofo logo após me xingar. Ele sabia como me manipular e eu queria acolher aquela pessoa, já que achava que era acolhida. E assim foi até chegar ao ponto dessas fotos. Uma discussão boba desencadeou isso aí que vocês estão vendo. As fotos são do dia 22 para o dia 23 de junho. Fui agredida e demorei a entender o que estava acontecendo."

Pouco tempo depois da publicação de Oliveira, Sampaio se manifestou no Instagram e afirmou que a ex estava brincando com sua carreira e com as pessoas que o amam. Ele disse que iria provar sua inocência na Justiça, além de divulgar conversas printadas que teve com a atriz entre os dias 23 e 24 de junho.

"Estou cansado. Já coloquei aqui o que eu tinha para colocar. Vou correr atrás dos meus direitos sim. Já fui ao Coco Mambo [local em que ocorreu a discussão do casal], tentei buscar as imagens, conversei com o pessoal, e acredito que vou conseguir as imagens com as pessoas adequadas. Amanhã vou continuar. Sei minha índole, o que eu faço, sei ser correto. Posso fazer minha loucura comigo, mas vocês estarem acusando uma pessoa que não fez nada é foda.'

O ator também afirmou que entende a onda de comentários negativos em relação a ele, e ressalta que está tranquilo em relação a sua inocência. "Entendo vocês estarem me xingando e falando um monte de coisa, porque ouviram um lado só. Mas vocês vão ver. Vou provar na Justiça quem está certo e quem está errado. Minha cabeça está completamente tranquila. [...] Vou realmente provar para que não fiz nada. Só que diferentemente dela vou provar na Justiça. Tenho medo zero. A minha cabeça está tranquilíssima."

LEIA NA ÍNTEGRA OS DEPOIMENTOS VIRTUAIS

JENIFFER OLIVEIRA

"Comecei a namorar há um mês atrás. Tudo foi muito legal no começo, eu me senti acolhida, me senti amada e, em pouco tempo, comecei a morar com ele praticamente. Ficava direto na casa dele ou ele na minha. Saíamos muito. Conheci todos os seus amigos e eu não tinha do que reclamar. Em seguida começamos a passar por coisas não tão legais assim.

Começamos a discutir, a ter problemas com mentiras e eu comecei a descobrir quem realmente era a pessoa que estava ao meu lado. Não, eu não sabia de todas as fofocas que envolviam essa pessoa e sim, eu acreditei na versão dele. Por quê? Porque eu estava apaixonada e a pessoa de que todos falavam estava na minha frente, se revelando aos poucos a cada segundo. Fui me decepcionando e mentindo para mim mesma. Por que continuei? Porque ele tinha a maneira certa de me fazer mudar de ideia, de me convencer. Ele era fofo logo após me xingar. Ele sabia como me manipular e eu queria acolher aquela pessoa, já que achava que era acolhida. E assim foi até chegar ao ponto dessas fotos (veja abaixo). Uma discussão boba desencadeou isso aí que vocês estão vendo. As fotos são do dia 22 para o dia 23 de junho.

Eu fui agredida e demorei para entender o que estava acontecendo. Eu não ia denunciar, eu não ia contar para ninguém. Eu me senti culpada! Infelizmente muita gente passa por isso, por agressões até piores do que essas e que não dão em nada. Eu resolvi lutar pelos meus direitos, eu resolvi me expor e resolvi me abrir aqui para vocês. Acredito que devemos fazer a nossa parte, e a minha parte com tudo isso é mostrar que devemos lutar, sim! Não podemos deixar esse tipo de coisa passar. Independentemente da situação, isso não pode acontecer. Eu me senti culpada porque estava dançando, me senti culpada por achar que, de alguma forma, tinha provocado ciúmes no meu namorado.

Em hipótese nenhuma agressão é uma justificativa para qualquer coisa. No dia seguinte, eu não acreditava ainda, cheguei a procurar por ele, cheguei a conversar. Me senti mal, questionei a minha culpa nessa situação toda e chorei. O que quero com tudo isso? Justiça! Quero também de alguma forma ajudar as mulheres que passam por isso e têm medo de largar o agressor, que sentem medo de ameaças, que acreditam em um amor que não existe! Quem ama cuida, quem ama não agride e manipula. Ninguém merece isso. Não pensem que é uma bobeira. Aceitem a ajuda de pessoas que querem o seu bem, quem vê de fora vê melhor. O agressor muitas vezes consegue nos convencer. Passamos por malucas e eu me questionei diversas vezes se isso era verdade: 'Não, não pode ser. Foi um momento de loucura. Machucou sem querer. Eu errei também'. E por aí vai. Se tudo isso passou pela minha cabeça, imagino que deve passar também pela cabeça das pessoas. Não vamos permitir. Não estamos sozinhas! E, mais uma vez, quem ama cuida, quem ama não agride".

DOUGLAS SAMPAIO

"Estou cansado. Já coloquei aqui o que eu tinha para colocar. Vou correr atrás dos meus direitos sim. Já fui ao Coco Mambo, tentei buscar as imagens, conversei com o pessoal, e acredito que vou conseguir as imagens com as pessoas adequadas. Amanhã vou continuar. Sei minha índole, o que eu faço, sei ser correto. Posso fazer minha loucura comigo, mas vocês estarem acusando uma pessoa que não fez nada é foda.

Ela está brincando com a minha carreira e com as pessoas que eu amo. De uma coisa que eu não fiz, e eu eu tenho certeza: quando a gente está certo, não tem medo de nada. Vou correr atrás de todos os direitos que tenho para provar [...] Eu entendo vocês estarem me xingando e falando um monte de coisa, porque ouviram um lado só. Mas vocês vão ver. Vou provar na Justiça quem está certo e quem está errado. Minha cabeça está completamente tranquila.

Fiquei muito preocupado e exaltado por conta de as pessoas que eu amo estarem preocupadas. Mas vou levar isso adiante porque não vou deixar limpo a pessoa levar uma pessoa uma causa tão nobre para um mau caratismo e eu estar sendo vítima de uma coisa ridícula. É isso galera. Tirem suas próprias conclusões e eu vou seguir provando tudo o que estou falando. Tudo na minha vida eu ganhei assim. Posso fazer o que eu quiser comigo, mas sacanear os outros ou querer tirar vantagem não é meu. É isso. Vou realmente provar para vocês que não fiz nada. Só que diferentemente dela vou provar na Justiça. Tenho medo zero. A minha cabeça está tranquilíssima."

Folhapress