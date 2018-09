Atriz conta experiência sobrenatural que teve durante gravação de série

A atriz Taissa Farmiga tem experiências em atuar em filmes de terror. Após trabalhar em diversas temporadas da série "American Horror Story", ela protagoniza o longa "A Freira", que estreia no dia 6 de setembro. Em entrevista ao site Bloody Disgusting, especializado em filmes de terror, ela disse que teve uma experiência sobrenatural real enquanto filmava "American Horror Story: Coven", em 2013.

Tudo aconteceu quando a equipe estava filmando em New Orleans, lugar conhecido por conta de suas energias, espíritos e vodus. A atriz diz que começou a sentir medo pouco antes das filmagens.

"Eu estava morando em um antigo depósito que foi transformado em loft. E durante a maquiagem, conversando com Emma Roberts, ela perguntou se eu estava com medo. E eu respondi que não entendi o que ela queria dizer com isso, porque eu sabia as minhas falas. Mas, ela lembrou que iríamos recitar em latim. Então, foi ela quem me abriu para isso. Eu a culpo" , diz a atriz.

Chegando em casa, ela falou um pouco com a sua irmã, a atriz Vera Farmiga sobre uma pesquisa que ela fazia para o filme "Invocação do Mal". "Ela me contou que existe uma hora da bruxa às 3h, e eu fiquei muito ansiosa para conseguir ir dormir antes dessa hora. Quando eu estava perto de conseguir dormir, eu me vi totalmente desperta. Meus olhos não estavam abertos, mas eu me senti acordada e ouvi passos. Pensei, 'isso é bobagem", conta a atriz.

Mas algo estranho aconteceu. "Eu estava dormindo do lado esquerdo da cama. De repente, eu senti alguém puxar o meu cobertor!", conta.

A atriz diz que pulou da cama, acendeu a luz e não havia nada em lugar nenhum. "Não consegui mais dormir pelo resto da noite. Estava bem escuro, não sei direito, mas eu senti que alguém puxou o meu cobertor. Na noite seguinte, dormi no andar de baixo da casa".

Taissa também está no elenco de "American Horror Story: Apocalypse", que deve estrear em setembro, junto com a atriz Emma Roberts.

Folhapress